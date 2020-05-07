أبوظبي – تراجعت البورصات الخليجية بشكل شبه جماعي في ختام جلسة الأربعاء، مع استمرار مخاوف اقتصادية من تفشي جائحة كورونا، وتذبذب أسعار النفط الخام.

وتراجعت عقود النفط الآجلة في منتصف جلسة اليوم، بعد صعود قوي منذ مطلع تعاملات الأسبوع الجاري، فيما اتجهت دول خليجية إلى تنفيذ خطط تقشف في الإنفاق الحكومي، بسبب تداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمي واقتصاداتها.

وعند الساعة (12:00 ت.غ) هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز، بنسبة 2.5 بالمئة أو 0.80 سنتا، إلى 30.17 دولارا للبرميل.

كما هبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يونيو/ حزيران 3.8 بالمئة أو 0.95 سنتا، إلى 23.61 دولارا للبرميل.

وفي الإمارات، هبط مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2 بالمئة، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.65 بالمئة.

وانخفضت بورصة السعودية 0.83 بالمئة، مع نزول أسهم “أرامكو” 0.2 بالمئة، و”سابك” 0.3 بالمئة.

ونزلت معظم البنوك السعودية مع تعديل وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، نظرتها المستقبلية للقطاع من مستقرة إلى سلبية، وتراجع “مصرف الراجحي” 0.7 بالمئة، و”البنك الأهلي” 2 بالمئة.

وهبطت سوق البحرين بنسبة 0.77 بالمئة، مع هبوط بنك البحرين الوطني 2.4 بالمئة، والبنك الأهلي المتحد 1.6 بالمئة، ومجموعة “جي إف إتش” المالية 1.3 بالمئة.

وانخفضت بورصة مسقط 0.57 بالمئة، مع تراجع أسهم إسمنت عمان 6.8 بالمئة، والعمانية لخدمات التمويل 2.5 بالمئة.

ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.46 بالمئة، مع نزول أسهم الإجارة 7.2 بالمئة، والإسلامية القابضة 5.5 بالمئة، وناقلات 4.4 بالمئة.

على الجانب الآخر، ارتفعت مؤشرات السوق الأول في الكويت 0.28 بالمئة، والسوق الرئيس بنسبة 0.25 بالمئة، والسوق العام 0.27 بالمئة.

الأناضول