الصين – أصدرت جامعة بكين النسخة العربية من وثائق مكافحة كوفيد-19 أمس الأربعاء، في مسعى لمشاركة الدول العربية الخبرات الصينية للوقاية والسيطرة على الوباء ومساعدتها في الحرب ضده.

وتشمل الوثائق “خطة الوقاية والسيطرة على الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد” و”الخطة العلاجية للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد” وغيرها من الوثائق الإرشادية المهمة في مجالات الوقاية والسيطرة والعلاج.

وقال وو بينغ بينغ نائب مدير قسم اللغة العربية والآداب في معهد اللغات الأجنبية بجامعة بكين، إن القسم حشد ما يزيد عن 20 أستاذا وطالبا ليعملوا في ترجمة الوثائق منذ مارس الماضي، على أمل توفير المعلومات والوثائق الأكثر تخصصا حول الوقاية والسيطرة والعلاج إلى العاملين الطبيين والخبراء والسلطات الصحية في الدول العربية.

وشمل المشروع ترجمة قرابة 100 ألف رمز صيني من الوثائق، لذا بذل فريق الترجمة من جامعة بكين جهودا هائلة، حيث تمت دعوة أساتذة وطلاب من جامعة القاهرة وبروفيسور من جامعة “قرطاج” التونسية ومعلم سوري في جامعة بكين، لأجل تدقيق الترجمة والتأكد أنه ليست هناك أخطاء في المعلومات.

وقد تم توزيع الوثائق الورقية على سفارات الدول العربية ومكتب جامعة الدول العربية لدى الصين.

وحضر مراسم إصدار الوثائق عبر الفيديو، عميد السلك الدبلوماسي العربي في بكين والسفير السعودي، تركي بن محمد الماضي، ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى بكين السفير محمود حسين الأمين و17 دبلوماسيا من الدول العربية غيرهم.

وقال السفير السعودي إن جميع الدول العربية حكومة وشعبا عبرت عن مساندتها ودعمها إلى الصين منذ بدء تفشي كوفيد-19، كما تلقت مختلف الدعم من الجانب الصيني. مؤكدا أنه يرحب بإجراء تعاون وثيق بين مختلف الهيئات ذات الصلة في الصين والدول العربية والمشاركة في معلومات وتجارب مكافحة الوباء، لأجل إيجاد طريقة علاج فعالة وإنتاج لقاحات واقية من فيروس كورونا الجديد وحفظ صحة الشعب والاستقرار الاجتماعي.

وأعرب عن أمله في عقد مؤتمر صيني عربي بين خبراء الوقاية من الوباء، مؤكدا على رغبته في إجراء آلية تنسيق لانعقاد المؤتمر.

وبهذا الصدد قال ليو جين، رئيس قسم التعاون والتبادل الدوليين بوزارة التعليم والتربية الصينية، إن جائحة كوفيد-19 أصبحت تحديا عاما يواجهه المجتمع الدولي، وإن التضامن والتعاون هما الأسلحة الأكثر قوة لمكافحة هذه الجائحة.

وأشار هان تشي ده الرئيس الشرفي للجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا، إلى أن المزيد من الناس يدرك أن الفيروس لا يحترم الحدود والعالم يشترك في مصير واحد من خلال عملية مكافحة جائحة كوفيد-19.

المصدر: “شينخوا”