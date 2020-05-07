ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك أمس الأربعاء اجتماع عبر الإنترنت مع لجنة الخبراء بالأمم المتحدة بحضور وكيل الديوان علاء الدين المسلاتي ومدير مكتب الحسابات الخارجية عبد الباسط مدبوع بالإضافة إلى مدير مكتب التعاون الدولي يوسف غليليب.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للديوان متطلبات إتمام المراجعة الدولية للمصرف المركزي وأهمية مراعاة القوانين المحلية والطريقة التي يتم بها انفاق الاموال العامة ومتطلبات تحقيق العدالة المجتمعية في الانفاق العام .

وبحث المجتمعون العمليات الرقابية التي ينفذها الديوان على المؤسسات السيادية على وجه الخصوص المصرف المركزي والمؤسسة الليبية للاستثماروأهمية تقديم الدعم والتعاون الدولي مع ديوان المحاسبة لدعمه في تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة.