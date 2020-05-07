إيطاليا – أعلن الإيطالي أليساندرو ماتري البالغ 35 عاما، مهاجم يوفنتوس وميلان السابق، اعتزال كرة القدم بعد مسيرة استمرت لحوالي 17 عاما ارتدى خلالها قميص العديد من الفرق الإيطالية.

وقال أليساندرو في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت إيطاليا”: “لقد جعلت أحلامي تتحقق، سأفتقد حياتي كلاعب كرة قدم”.

وأضاف: “لم أكن أعتقد أنني كنت سأحصل على مهنة مثل تلك التي حصلت عليها، لم أفكر أبدا في أنني سأفوز بثلاث ألقاب للدوري الإيطالي، لا يمكنني الشكوى من مسيرتي”.

وعن سبب قراره، كشف ماتري: “افتقدت التحفيز في الـ6 أشهر الأولى مع بريشيا، وكانت ردود الفعل على أرض الملعب سلبية”.

وتابع: “ليس من شخصيتي أن أبقى في ساحة حيث لا يمكنني تقديم ما أحتاجه، وبعد أن أطلق سراحي، هناك عدد قليل من العروض التي وصلتني ولم أقتنع بأي منها”.

وقد فسخ أليساندرو ماتري تعاقده مع بريشيا (ناديه الأخير) خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، ليصبح بلا ناد، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.

وبدأ أليساندرو مسيرته في ميلان، لكنه صنع اسمه مع كالياري بين عامي 2007 و2011، كما لعب ليوفنتوس وفاز معه بـ6 ألقاب بواقع 3 للدوري الإيطالي ولقبي كأس سوبر، ولقب وحيد للكأس، بالإضافة لتمثيله أندية أخرى مثل فيورنتينا، جنوى، لاتسيو، ساسولو وبريشيا.

ولعب ماتري 344 مباراة في الدوري الإيطالي مع مختلف الفرق سجل خلالها 92 هدفا.

ودافع ماتري عن ألوان المنتخب الإيطالي في 7 مناسبات بالفترة بين 2011 و2015، سجل خلالها هدفا وحيدا.

المصدر: وكالات