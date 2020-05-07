ليبيا – عقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأربعاء إجتماعاً برئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بمدينة القبة.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب مستجدات الأوضاع الداخلية والخارجية في البلاد حيث أطلع رئيس لجنة الشؤون الخارجية رئيس البرلمان على نتائج إتصالاته ومباحثاته الدولية خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من سفراء دول العالم لدى ليبيا المعنية بالشأن الليبي.

وأطلع العقوري المستشار صالح على متابعته الداخلية واتصالاته مع عدد من المنظمات الدولية حول جائحة كورونا والإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لمواجهة هذه الجائحة.