ليبيا – وصلت إلى مطار مصراته الدولي أمس الأربعاء طائرة قادمة من العاصمة الهولندية أمستردام تحمل شحنة من العتاد الطبي.

وزارة الصحة بحكومة الوفاق أوضح بحسب مكتبها الاعلامي أن الشحنة تتكون من ثلاثة عشر جهاز GeneXpert الذي يستخدم لإجراء فحص Cepheid Xpert Xpress SARS-CoV-2 المعتمد حديثًا من هيئة الغذاء والدواء الأميركية كأحد الفحوص لفيروس كورونا المستجد إذ يكشف الفحص وجود المرض من عدمه خلال فترة تتراوح بين 45 دقيقة وبضعة ساعات على أقصى تقدير مما يسهم في تطويق الوباء.

وتتم آلية الفحص الجديدة من خلال جمع العينة البيولوجية للمريض بأخذ مسحة من الأنف ثم وضعها في أنبوب يحتوي على كواشف اختبار وبعدها توضع في جهاز GeneXpert الذي يحدد ما إذا كان المرء قد أصيب بفيروس كوررونا أم لا.

هذا وتتضمن الشحنة أيضاً 3500 اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد rapid PCR full automated COVID-19test .

وحول استمرار توريد الإمدادات الطبية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا المستجد قال مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود إن ذلك يأتي اتساقاً مع الإجراءات الإضافية التي اتخذها الوكيل العام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.