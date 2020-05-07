روسيا – تواصل عملة “البيتكوين” تحقيق المكاسب، اليوم الخميس، حيث تشهد العملة الرقمية ارتفاعا ملحوظا منذ فترة رغم الوضع الاقتصادي الصعب في العالم.

ووفقا لموقع coindesk، المختص في متابعة سوق العملات الرقمية، فقد بلغت قيمة عملة “البيتكوين”، بحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، 9258.73 دولار، وبذلك تكون العملة قد زادت خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 2.68%.

وتشهد عملة “بيتكوين” ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيت ارتفعت من مستوى 6600 دولار، الذي بلغته في 16 أبريل الماضي، ليتم تداولها هذه الأيام فوق مستوى 9000 دولار.

وبذلك تكون العملة، التي تعد أشهر عملة رقمية في العالم، قد صعدت بواقع 2400 دولار في غضون 3 أسابيع.

ويأتي ارتفاع العملة رغم المخاوف حيال الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

ويرى بعض الخبراء أن الارتفاع مرتبط بشكل جزئي بإجراءات التحفيز، التي أطلقتها دول لدعم اقتصاداتها الوطنية.

المصدر: RT