ليبيا – قامت الحكومة الليبية ( المؤقتة ) بإيجار رحلتين من خطوط أجنحة الشام السورية للطيران لإعادة قرابة 500 مواطن ليبي عالقين في الأردن .

وطالبت الحكومة عبر وزارة الخارجية في وقت سابق كل الليبيين العالقين في الأردن والراغبين في العودة إلى شرق ليبيا للتواصل معهاوإتخاذ الإجراءات المطلوبة وهم ما بدأ يوم أمس بالفعل .

واستقبل مطار بنينا يوم أمس 154 مسافر ليبي قادمين من عمّان الأردنية إلى بنغازي على متن الطائرة المؤجرة ذلك لأن طائرة الخطوط الأفريقية اليتيمة المخصصة لمطار بنينا عالقة في تونس للصيانة بينما ترفض حكومة السراج تخصيص أي طائرات أخرى لبنينا .

في المقابل زعم ما يسمى ” المكتب الإعلامي لبركان الغضب ” في خبر غريب أن الطائرة قادمة من سوريا محملة بمرتزقة لدعم حفتر وعلى متنها خبراء من الأردن متناسيًا أن العلاقات الصورة التي نشرها أصلًا تبين أن الطائرة قد أقلعت من عمّان وليس دمشق !.

المسافر نوري الزواري كان أحد المسافرين الليبيين العائدين من الأردن وقد تم وضعه في فندق خصصته الحكومة للحجر الصحي بمدينةالبيضاء وقد عبر عن صدمته من الخبر الذي نشرته قناة ليبيا الأحرار عن أن الطائرة تحمل مرتزقة وكتب ما يلي :

قناة ليبيا لكل الأحرار تراجعت لاحقًا وعدلت الخبر أما قناة العدالة والبناء ” ليبيا بانورما ” فقد تعمدت عدم تصحيح خطأ مزاعمها بأن الطيارة قادمة من دمشق في وقت يشير فيه الرادار نفسه الذي نشره مكتب إعلام مايسمى بركان الغضب إلى أنها مغادرة من عمّان .

وفي تصريح خاص لموقع ” صدى ليبيا ” قال موفق ادبيش مدير شركة أجنحة الشام في ليبيا إن هذه الرحلة من أصل رحلتين للشركة بينمطاري الملكة علياء بالأردن وبنينا وتحمل 154 راكبا وغدا ستكون الرحلة الثانية لنفس الشركة

كما أفاد ادبيش ان الشركة راعت كافة معايير التعقييم وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية حرصا على حماية الركاب. وفقا لتعليمات القائدالعام للجيش الليبي وعن طريق اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا

كما اكد موفق ادبيش على أن اللجنة أشرفت على تجهيز مقرات الحجر الصحي في مدينة بنغازي للعالقين مع مراعاة تعقيمها بالكاملوالحرص التام على قضاء المواطنين طوال فترة الحجز التي تقدر بـ أسبوعين

وكانت وحدة هيئة الرقابة الإدارية بمطار بنينا الدولي، باشرت الإجراءات المتخذة حيال الرحلات القادمة إلى المطار الإثنين الماضي والتيتحمل عددًا من المواطنين العالقين بالخارج .

المرصد – متابعات