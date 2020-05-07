روسيا – بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو مسائل محاربة انتشار فيروس كورونا وقضايا الأمن العالمي.

وجاء في بيان لوزرة الخارجية الروسية بهذا الصدد، أنه “في سياق محاربة جائحة فيروس كورونا تمت مناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون بين البلدين في هذا المجال، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي وفقا لما تدعو إليه الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات المتعددة الأطراف”.

وتبادل الوزيران الآراء حول “قضايا الأمن العالمي”، حيث جدد لافروف التأكيد على ضرورة تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي ينتهي سريانها في فبراير عام 2021.

وتم كذلك بحث “سبل تكثيف الحوار الروسي – الأمريكي حول الحد من الأسلحة وعدم الانتشار مع مراعاة العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي”.

وتطرق الجانبان إلى “المسائل الملحة الأخرى لجدول الأعمال الدولي، بما في ذلك عمل مجلس الأمن الدولي وآفاق تطوير التعاون في مجالات الاقتصاد ومحاربة الإرهاب والأمن السيبراني”.

وفي وقت سابق، ذكرت الخارجية الأمريكية أن الوزيرين بحثا “الخطوات التالية بشأن مسائل الرقابة على الأسلحة”، بالإضافة إلى “عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك جهودنا العالمية للتعامل مع انتشار فيروس كورونا”.

المصدر: RT