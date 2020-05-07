ليبيا – عقد مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة رئيس الحكومة عبدالله الثني أمس الأربعاء اجتماعا استثنائيا لبحث العديد من الموضوعات الهامة.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية قانون الميزانية العامة بعد إقراره من قبل مجلس النواب وآليات تغطية بنود الميزانية في ظل انعدام الموارد وهيمنة الأجسام الموازية على إيرادات النفط.

وبحث الاجتماع مشكلة عدم صرف مخصصات الميزانية العامة للحكومة خلال هذا الظرف الراهن الذي تمر به البلاد ما تسبب في زيادة الأعباء على كاهل المواطن.

وأكد المجلس في اجتماعه ضرورة تسييل مخصصات الميزانية للحكومة لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين بمختلف المدن الليبية.