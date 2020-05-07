ليبيا – قال عضو مجلس الشعب السوري محمد فواز إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدرك تمامًا بأن العقرب الذي قام بتربيته ورعايته (الإرهاب ومرتزقته) سيلدغه يومًا ما وبالتالي قرر التخلص منه بإبعاده عن حدوده والاستثمار به في ليبيا الشقيقة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية هناك بعيدًا عن حدوده.

فواز وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور”المصرية أمس الخميس قال:” أردوغان لا يهمه إن قتل أكثر المتطرفين أو كلهم،فهو اشترط عليهم متابعة واستمرار الدعم إن نفذوا أوامره وإلا سيقطع عنهم الإمداد،وهكذا وبعيدًا عن حدوده يستطيع حسب زعمه أن يبقى في مأمن من ارتداد تمردهم عليه ويكون ذيل العقرب أقل خطورةً على بلاده”.