مصر – تصدر استاد “القاهرة” استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية عبر موقعها الالكتروني كأفضل الملاعب في العالم، متفوقا على ملعبي “سانتياغو برنابيو” و”الكامب نو” معقل ريال مدريد وبرشلونة.

وحصد الملعب المصري 99 ألف صوت يليه متقدما وبفارق كبير على معقل الفريق الملكي الذي نال 31 ألف صوت ثم تلاه معقل النادي الكتالوني بحصوله على 19 ألف صوت.

وشهدت قائمة الملاعب تواجد ملعب “أولمبي رادس” في تونس الذي يحتل حاليا المركز 11 متفوقا على ملاعب أكثر شهرة على غرار ملعب “ويمبلي” الإنجليزي و”سان سيرو” الإيطالي وملعب “فيلودروم” التابع لفريق مارسيليا وملعب “ماركانا” التاريخي الشهيرالبرازيلي.

وكانت الصحيفة الإسبانية الشهيرة قد أطلقت استفتاءا لقرائها لاختيار أجمل شعار بين أندية العالم وفاز به شعار النادي الأهلي المصري تبعه الرجاء المغربي، في استفتاء شارك فيه أكثر من 14 مليون شخص حول العالم.

المصدر: “ماركا”