روسيا – صممت شركة Vizitek منظومة متكاملة لضمان الأمان والسلامة في العمل. وتسمح المنظومة بمراقبة الالتزام بـ”المسافة الاجتماعية” والتعقيم والحالة الصحية للعاملين في المؤسسات الصناعية.

وقال مدير عام الشركة الروسية رستم ميلانوف، إن شركته، ومقرها جزيرة سخالين، صممت منظومة تتكون من أجهزة وبرامج، ويضم القسم الأول من المنظومة، أجهزة للتتبع، ونظام تحديد الموقع الجغرافي بدقة عالية تصل إلى 50 سم. ويسمح ذلك بمراقبة التزام الأشخاص بالمسافة الاجتماعية. ويشمل القسم الأول كذلك نظام تحليل تسجيلات الفيديو.

وأضاف ميلانوف، إن استخدام كاميرات الأشعة تحت الحمراء، يسمح بمراقبة درجة حرارة جسم كل المتواجدين في مكان العمل في الوقت الحقيقي.

وذكر أنه تم توظيف حوالي 80 مليون روبل(مليون يورو تقريبا) في المشروع.

ونظام المراقبة بالفيديو والتحليلات، يسمح بتحديد فيما إذا كانت درجة حرارة الشخص مرتفعة، وسيكون هذا المؤشر بمثابة إنذار لتنبيه الطبيب العامل في الشركة بشأن احتمال أن يكون العامل مصابا بفيروس كورونا.

واللافت في المنظومة هو أنه يمكن استخدامها في أماكن تجمع الناس وخاصة في السوبر ماركت والمحلات التجارية.

المصدر: “تاس”