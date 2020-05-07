العراق – صوت البرلمان العراقي، على تسمية النجم السابق عدنان درجال وزيرا للشباب والرياضة في حكومة رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، خلال جلسة منح الثقة والتي عقدت في قصر المؤتمرات ببغداد.

ويعد درجال، أول وزير للشباب والرياضة في العراق من أسرة كرة القدم.

وكانت العديد من الأسماء الرياضية قد تم ترشيحها بقوة لمنصب وزير الشباب والرياضة، وهم كل من الدوليين السابقين أحمد راضي وشرار حيدر وباسل كوركيس، ومدرب فريق القوة الجوية الحالي أيوب أوديشو، قبل أن تميل الكفة لصالح درجال بعد توافق أغلب الكتل السياسية على ترشيحه.

ويعتبر درجال أحد أساطير الكرة العراقية كلاعب ومدرب، وشارك في دورة الألعاب الأولمبية وكذلك في كأس الخليج 5 مرات.

واستطاع عدنان، الظفر بلقب الدوري العراقي 6 مرات مع أندية الزوراء والطلبة والرشيد، ونال كأس العراق 4 مرات، كما توج ببطولة الأندية العربية 3 مرات.

وتمكن درجال من الإطاحة بآخر اتحاد عراقي لكرة القدم بعد كسبه لدعاوى قضائية مقدمة ضد الاتحاد في المحاكم العراقية بتهمة تزوير النظام الداخلي للانتخابات التي أقيمت في الـ31 من مايو لعام 2018 والتي شهدت إبعاده من الترشيح.

المصدر: “وكالات”