لندن – بدأت أنقرة باتخاذ إجراءات قانونية ضد مؤسسات مالية في لندن بعدما نفذت الأخيرة هجمات مالية ضد الأسواق التركية، وخاصة ضد الليرة بهدف إضعافها أمام الدولار.

وذكرت وكالة “الأناضول”، نقلا عن مصادر مصرفية، أن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق التركية، دون أن تكون لديها سيولة من الليرة التركية.

وأوضحت المصادر أن هذه المؤسسات لم تف بالتزاماتها تجاه البنوك التركية، من الليرة التركية مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.

ومن اللافت أن هذه المؤسسات قامت بهجماتها ضد الأسواق التركية، متجاهلة قواعد السوق الحرة الأساسية.

ووفقا للمصادر، فإن السلطات التركية تنبهت لهذه الهجمات وبدأت إجراءات قانونية ضد تلك المؤسسات.

وأشارت المصادر إلى أن الهجمات الحالية شبيهة بما حدث مطلع العام الحالي، حينها قال المسؤولون الأتراك إن الإجراءات، التي قاموا بها تسببت بخسائر هائلة لتلك المؤسسات.

وأضافت الوكالة، أن الهجمات جاءت بالتزامن مع لقاء وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق، مع عدد من المستثمرين الدوليين في وقت سابق الأربعاء.

المصدر: “الأناضول”