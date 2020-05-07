ليبيا – بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز في إتصال هاتفي أمس الأربعاء مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التطورات الأخيرة في ليبيا بما فيها بيانه الذي وصفته بـ”الإيجابي” الأخير الذي دعا فيه جميع الأطراف والقوى السياسية إلى ضرورة الإسراع في استئناف الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويليامز أعتبرت بحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية أن هذه المبادرة ومبادرات إيجابية أخرى والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا تخلق زخماً يمكن أن يبنى عليه من أجل وقف القتال وإعادة إحياء عملية سياسية شاملة

وأعربت ويليامز عن استعداد البعثة لاستئناف المسار السياسي الليبي – الليبي بناءً على مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن رقم (2510) – بلقاء عبر الاتصال المرئي إذا لزم الأمر ،مناشدة جميع الأطراف بإنهاء الاقتتال فورا وتجنيب الليبيين المزيد من ويلات الصراع.