تركيا – سجلت الليرة التركية تراجعا قياسيا جديدا أمام الدولار الأمريكي اليوم، ما دفع السلطات إلى حظر تداول الليرة على مصارف “بي.ان.بي باريبا”، و”سيتي بنك” ومصرف “يو.بي.إس”.

ويسود قلق أوساط المستثمرين من عدم كفاية الاحتياطيات لحماية الاقتصاد التركي من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتراجعت العملة التركية اليوم إلى 7.27 ليرة للدولار متخطية قاعها السابق الذي بلغته خلال أزمة 2018 لتواصل خسائرها للجلسة الخامسة على التوالي.

وكانت وكالة أنباء الأناضول، قد أوردت في وقت سابق أن الهيئة ستتخذ إجراءات بحق هذه المؤسسات، التي شنت “هجوما تلاعبيا” على الليرة.

وتفاقمت مخاوف السوق بفعل تصريحات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، فهمها المتعاملون على أنها تستبعد استحداث خط مبادلة لتدعيم احتياطيات أنقرة المستنزفة.

المصدر: رويترز