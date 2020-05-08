اليمن – أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن، رصد 80 خرقا جديدا لوقف إطلاق النار من قبل الحوثيين، فيما تواصلت العمليات العسكرية في عدة جبهات بالبيضاء وصرواح.

وأشار التحالف العربي إلى أن عدد الخروق المسجلة منذ إعلان وقف إطلاق النار في الثامن من أبريل الماضي، بلغ 2572 خرقا.

وأكد التحالف أن “الخروق شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الصواريخ البالستية”، مؤكدا التزامه بوقف إطلاق النار، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وأعلن التحالف عن تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر، اعتبارا من الخميس 23 أبريل الماضي، وذلك بعد إعلانه السابق في الثامن من نفس الشهر، وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

من جهتها، تمكنت قوات الجيش والقبائل في محافظة مأرب من إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مطارح نخلاء، وإفشال هجوم لجماعة “أنصار الله” الحوثية على مواقعها في جبهات صرواح.

وفي البيضاء، شهدت جبهة قانية بالوهبية معارك عنيفة لليوم الثاني على التوالي، بين قوات الجيش والمقاومة المحلية من جهة، وقوات الحوثيين من جهة أخرى، التي حاولت التقدم نحو منطقتي اليسبل والحمة.

وأكدت مصادر ميدانية، أن القيادي الحوثي عبد الناصر عبد الله قرموش، لقي مصرعه في المواجهات الأخيرة بجبهة قانية، مشيرة إلى وصول 300 مقاتل من قبائل مجاورة للبيضاء.

المصدر: “وكالات”