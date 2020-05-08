ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس آليات تفعيل قوانين وقرارات الضمان الاجتماعي فيما يخص التقاعد العسكري وذلك خلال اجتماع موسع عقده بالخصوص.

الاجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية وزير الصناعة السنوسي صالح ووكيل وزارة المالية امراجع غيث ومدير إدارة الحسابات العسكرية بالقوات المسلحة اللواء عطية الشريف بالإضافة إلى مدير إدارة التقاعد العسكري سالم زوبي ومدير إدارة التفتيش بالضمان الاجتماعي الناجي المرتضي.

وناقش الاجتماع سبل تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالضمان الاجتماعي فيما يخص التقاعد العسكري بالتنسيق مع صندوق الضمان الاجتماعي.