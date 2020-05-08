ليبيا – أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس قراراً بشأن بتقرير بعض الأحكام بشأن إعلان حظر التجول.

قرار الرئاسي رقم “326” للعام الحالي والذي أطلعت المرصد على نسخة منه نص على تمديد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة من صباح اليوم الذي يليه لمدة 10 أيام اعتباراً اليوم الجمعة.

وبموجب المادة الثانية من القرار تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارين”238،215″ لسنة 2020 المشار إليهما سارية ونافذة.

وأشارت المادة الثالثة إلى إستمرارية إغلاق المحلات الكبرى والأسواق خلال فترة حظر التجول بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن.

فيما نصت المادة الرابعة من ذات القرار على إستمرار العمل الإداري بموجب القرار في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة 10% من الموظفين من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهرا ويكون العمل بالمصارف من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء مع ضرورة وضع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع التجمعات بكافة مظاهرها على أن يلتزم جميع المواطنين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج.