ليبيا – زعم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أنّ مهمة إيريني البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والمكلفة مراقبة حظر الاسلحة المفروض على ليبيا تمنح أفضلية لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

السراج وفي مقابلة مع صحيفة “كوروييري دي لا سيرا” نقلتها وكالة سبوتنك الروسية الايطالية اليوم الجمعة أعلن أنّ الهدف الاساسي لمهمة ايريني هو فرض احترام حظر الأسلحة الذي اقرته الأمم المتحدة على إرسال مساعدات عسكرية خارجية إلى ليبيا ونطاق عمل المهمة هو البحر الأبيض المتوسط، قائلاً :” “غير أنّ أعداءنا يتلقون السلاح والذخائر بصفة رئيسية عبر البر والجو”حسب زعمه.