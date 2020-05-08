ليبيا – نعى عضو مجلس النواب عن دائرة الرجبان صلاح الصهبي ” الشهداء ” الذين تم أستهدافهم في بوابة المدخل الشمالي لمدينة الرجبان من قبل الطيران المسير لمن وصفه بـ”الاحتلال التركي المهزوم”.

الصهبي أوضح في تصريح للمرصد بأن هذا الاحتلال التركي مدعوم ممن وصفهم بـ”العملاء من المجلس الرئاسي” ومن يتبعهم وأنضم معهم من الميليشيات الجهوية الخائنة والذين أعلنوا قبلها بساعة إطلاق عملية فجر ليبيا الثانية لاستهداف مدن سكان الرجبان والزنتان.

وقال :” هذه الاعمال الإجرامية ستنتهي عما قريب وسيتم ملاحقة مرتكبيها وداعميها ومحاسبتهم بالقانون وتركيا التي دخلت في هذه المغامرة الغير محسوبة ستدفع الثمن على كل ضرر ألحقته في ليبيا “.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة الرجبان في ختام حديثه على أنهم لن يسمحوا لتركيا بالإفلات بما فعلته كدولة حتى بعد سقوط نظام من وصفه بـ”التافه المهزوم” اردوغان.