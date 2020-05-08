ليبيا – جرت بمعهد تدريب الشرطة في مدينة بنغازي أمس الخميس مراسم تخريج الدفعة الأولى لطلبة المعهد العالي لضباط الشرطة بحضور رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف.

وبحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية ضمت الدفعة عدد 251 عضوا من أعضاء هيئة الشرطة المتحصلين على مؤهلات علمية جامعية معتمدة وذلك لتأهيلهم من ضباط صف إلى ضباط كما تخرج من طلاب المعهد عدد 223 طالبا في الدورة التدريبة التي أقيمت بمقر المعهد في منطقة قرنادة .

وتلقى الطلبة الخريجون العديد من التدريبات التأهيلية الخاصة بضباط الشرطة مع تلقيهم العديد من المحاضرات في 22 مادة علمية متخصصة في شتى مجالات العلوم الأمنية والمعرفة.

واستعرض الطلبة الخريجون لوحات من فنون القتال والدفاع عن النفس بينت مدى اللياقة والاستعداد البدني العالي الذي استعدوه خلال فترة تدريبهم بالمعهد. وجرت خلال مراسم الحفل استعراض كراديس الطلاب رفقة الجوقة الموسيقية الخاصة بهيئة الشرطة والتي بينت سلامة المسير العسكري للطلاب الذي ينم عن ضبط وربط عالي المستوى. كما تم خلال الحفل وضمن البرنامج التأهيلي استعراض مسرح الجريمة لأول مرة في ليبيا من خلال حقيبة متاكملة لكيفة التعامل مع الجريمة والمجني عليه بالصورة الصحيحة فور ورود البلاغ على الواقعة. هذا وحضر مراسم الاحتفال عددا من أعضاء مجلس النواب ومدير إدارة الاستخبارات بالقيادة العامة للقوات المسلحة وعدد من مدراء الإدارات العامة ومدراء الأمن ومدراء المكاتب بوزارة الداخلية وكرم الحاضرون الطلاب العشرة الأوائل بعد تلاوة نتيجة المعهد.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.