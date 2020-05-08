مصر – افاد المتحدث باسم الحكومة المصرية، نادر سعد، إن اقتصاديات العالم تنزف الآن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد والتدابير المتخذة لوقف انتشاره، لذلك لن تستمر عملية الإغلاق.

وأضاف: “نحن كان لدينا بعد نظر في ذلك، عندما قمنا باستمرار عجلة الإنتاج مع اتباع الضوابط الطبية خلال فترة الحظر الجزئي”.

وأشار سعد خلال اتصال هاتفي ببرنامج تلفزيوني محلي، إلى أنه “سيتم بشكل إجباري في المصالح الحكومية والأماكن المغلقة ودور السينما والمسرح وغيرها عندما نعود للحياة بشكل تدريجي، فرض ارتداء الكمامات، والعقوبة لكل من يخالف ذلك”.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إلى أنه سيكون هناك عقوبات على من لم يتبع الإجراءات الطبية والاحترازية المفروضة، عندما تعود الحياة لطبيعتها تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

المصدر: RT