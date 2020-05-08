ليبيا – شدد عميد بلدية الكفرة مفتاح أبو خليل أنه من غير الممكن إعادة فتح الحقول النفطية دون تنفيذ المطالب المعلنة.

أبوخليل وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الخميس أوضح بأن المؤسسة الوطنية للنفط غير منحازة أو ستعمل بشكل متوازن غير قابل للتفعيل على أرض الواقع خاصة أنها واقعة تحت حكم الميليشيات.

وشدد عميد البلدية على ضرورة إعادة المؤسسة للشرق من أجل استئناف عمل الحقول النفطية.

يشار إلى أن القبائل الليبية قد وضعت شروط لإعادة فتح ضخ النفط في ملتقى القبائل الليبية في ترهونة ومنها إيقاف التدخل التركي العسكري في ليبيا وإخراج المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا لحكومة الوفاق من البلاد .