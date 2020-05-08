موسكو – أعلنت بورصة موسكو، أنه تم تعليق التداول في سوق الأسهم اليوم الجمعة بشكل مؤقت، وعزت ذلك لحدوث خلل في خوادم البورصة المسؤولة عن التداول والمقاصة.

وتم تعليق التداول من الساعة 12:05 وحتى الساعة 12:50 بتوقيت موسكو.

وقدمت بورصة موسكو اعتذارا عن الحادثة.

جدير بالذكر، أنه ظهرت أعطال فنية في التداول في سوق الأسهم الروسية، قبل ثلاث سنوات، حيث توقف عمل البورصة عدة ساعات بسبب عطل فني في البرنامج المسؤول عن تشكيل جدول الطلبات.

وفي 31 يوليو 2018 حصل خلل في خوادم الوصول، وقتها قررت البورصة تعليق التداول، وتم تعليق التعاملات لنحو ساعة واحدة فقط.

وفي 13 سبتمبر 2019، علقت البورصة التداول لعدة ساعات بسبب عدم القدرة على الاتصال بعدد من المشاركين.

المصدر: “إنترفاكس”