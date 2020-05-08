تذاكر مجانية للموسم المقبل تعويضا للجمهور عن توقف النشاط

تذاكر مجانية للموسم المقبل تعويضا للجمهور عن توقف النشاط

إسبانيا – اكد أنخيل توريس رئيس خيتافي الإسباني لكرة القدم امس إن النادي سيقدم تذاكر مجانية لجمهوره لحضور مباريات الموسم المقبل تعويضا لهم عن توقف النشاط بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال توريس لمحطة “ماركا” الإذاعية: “في العام المقبل سيكون بوسع كل حاملي التذاكر الموسمية وعددهم 13500 دخول ملعب ألفونسو بيريز مجانا”.

وتابع: “لن نأخذ منهم أموالا، سنتيح لهم المقاعد بالمجان في كل مباراة بالدوري، لن يدفعوا شيئا على الإطلاق، سأدفع من جيبي الخاص إذا لزم الأمر”.

ويأتي قرار خيتافي بعد يوم من إعلان أتليتيكو مدريد عن منح تخفيض بنسبة 20 % لحملة التذاكر الموسمية في الموسم المقبل تعويضا لهم على عدم حضور خمس مباريات هذا الموسم بسبب توقف النشاط.

وكان خيتافي يحتل المركز الخامس في الدوري ويقاتل للحصول على مكان في دوري الأبطال الموسم المقبل قبل تعليق النشاط في مارس بسبب الوباء.

المصدر: “رويترز”