ليبيا – قال السفير التركي في تونس علي أونانير إن الطائرة حملت مساعدات لتونس ومثلها لليبيا، مضيفاً أن السلطات التونسية ستتولى نقل المساعدات التركية إلى ليبيا.

أونانير في تصريح نقلته وكالة “الأناضول” التركية اليوم الجمعة خلال استقباله الطائرة أوضح أن المساعدات تتمثل في كمامات وواقيات طبية ومستلزمات ضرورية لمواجهة أزمة كورونا.

ومن جانبه، قال حسين العزي مستشار وزير الصحة التونسي والمكلف بالملف الاجتماعي إن السلطات الأمنية والديوانية ستتولى نقل المساعدات التركية إلى حكومة الوفاق.

وأضاف العزي في تصريحات بمطار جربة جرجيس أنه بالنسبة للمساعدات المقدمة إلى تونس ستقوم الصيدلية المركزية بتوزيعها على كافة المستشفيات التي تشكو من نقص في المستلزمات الضرورية لمواجهة كورونا.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الدفاع التركية في بيان إنه جرى تجهيز شحنة مساعدات طبية بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان وتم إرسالها إلى تونس.