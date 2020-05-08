كندا – كشف مضيفو طيران من ذوي الخبرة الطويلة، أن أفراد طاقم الطائرة لا يشربون الماء على متن الطائرة إطلاقا، والسبب يجعلك تتجنب القيام بذلك أنت أيضا.

ووفقا لبحث أجرته Healthline، فإن الاختبارات غالبا ما وجدت أن مياه الصنبور على الطائرات غير صحية، وتختلف جودتها اختلافا كبيرا بين شركات الطيران.

وفي الواقع، كشفت الاختبارات عن وجود الكائنات الحية الدقيقة في الماء، بما في ذلك البكتيريا، وينصح الباحثون الركاب بعدم شرب مياه على متن الطائرة مطلقا إلا إذا كانت مغلقة في زجاجة، بما في ذلك الشاي والقهوة، وفقا لما أورده موقع “إكسبرس” البريطاني.

ويقترح الباحثون أيضا تجنب غسل اليدين في المراحيض واستخدام معقم اليدين بدلا من ذلك.

وأشار بحثهم إلى أن مسببات الأمراض يمكن أن تكون موجودة أيضا في الماء الموجود في خزانات الطائرات.

وكشف جاي روبرت، مضيف طيران ومؤسس “فلاي جاي”، أن أفراد طاقم الطائرة لا يشربون الماء على متنها.

وكشف مضيف طيران آخر لموقع بزنس إنسايدر أن زملاءه يمتنعون عن شرب القهوة والشاي على متن بعض الطائرات لأن الماء المستخدم عادة يكون مصدره صهريج الماء في أسفل الطائرة، وهو مكان غير نظيف.

ويقول مضيفو الطيران إنه على الرغم من تنظيف خزانات المياه، إلا أنهم لا يعلمون متى أو عدد المرات التي يتم فيها ذلك. ولذلك، من الأفضل أن تعمد إلى شرب المياه المعدنية المعلبة.

المصدر: ميرور