سويسرا – أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB” اليوم الجمعة، موافقته على إجراء تعديل مؤقت لقوانين اللعبة يسمح بإجراء 5 تبديلات في كل مباراة بناء على اقتراح يهدف لحماية اللاعبين.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” في بيان رسمي اليوم الجمعة، إنه سيكون بوسع الفرق إجراء خمسة تغييرات في المباراة الواحدة، بدلا من التغييرات الثلاثة المسموح بها حاليا، وذلك في إطار تغييرات جديدة مؤقتة في القواعد تهدف إلى الحد من تأثير ازدحام المباريات المتوقع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف “الفيفا” أن التغييرات الجديدة سيسمح بتطبيقها في جميع البطولات التي من المقرر أن تستكمل بحلول نهاية العام الحالي وأن منظمي كل بطولة هم من سيقرر تطبيق هذه القواعد في بطولاتهم من عدمه.

وأضاف “الفيفا” أنه لتجنب توقف المباراة لوقت طويل سيسمح لكل فريق بإجراء هذه التغييرات بحد أقصى في ثلاثة توقيتات بالإضافة إلى الفترة المتاحة بين الشوطين.

وتوقفت معظم مسابقات كرة القدم منذ منتصف مارس الماضي لكن العديد من البطولات المحلية والاتحادات الوطنية لا تزال تأمل في استكمال الموسم.

المصدر: fifa.com