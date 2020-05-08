ألمانيا – افاد مكتب الإحصاءات الألماني الجمعة، إن صادرات ألمانيا هوت 11.8% في مارس الماضي، وهو أكبر هبوط منذ بدء 1990، إذ قلصت أزمة فيروس كورونا الطلب على السلع من أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال المكتب إن الواردات هبطت بنسبة 5.1%، وإن الفائض التجاري انكمش إلى 12.8 مليار يورو (13.88 مليار دولار) من 21.4 مليار يورو بلغه في الشهر السابق.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا انخفاض الصادرات 5% والواردات 4%. وكان من المتوقع أن يبلغ الفائض التجاري 18.9 مليار يورو.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد عند 6.3%، وهو أسوأ أداء منذ الحرب العالمية الثانية، وذلك بالرغم من حزمة تحفيز هائلة قدرها 750 مليار يورو لحماية الاقتصاد من تأثير الجائحة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون أي تعاف بطيئا، وأن تعتمد وتيرة أي انتعاش اقتصادي إلى حد كبير على مدى السرعة التي سيخرج بها جيران ألمانيا في أوروبا وشركاء تجاريون آخرون مثل الصين والولايات المتحدة من الأزمة.

المصدر: “رويترز”