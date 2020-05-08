ليبيا – تلقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الخميس اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بحث خلاله اخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين البلدين واخر التطورات السياسية في ليبيا.

وزير الخارجية الإيطالي أكد بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب على دور عملية إيريني التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر الأبيض المتوسط ، مشدداً على ضرورة الوصول إلى حل سياسي في ليبيا وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وأن إيطاليا تبحث مع شركائها الدوليين إمكانية تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة إلى ليبيا.

ومن جهته، أكد المستشار صالح على ضرورة احترام المجتمع الدولي لإرادة الليبيين ، مبيناً دور الجيش في محاربة الإرهاب والمليشيات المسلحة وصولاً لتحرير كافة تراب الوطن.

كما شددالمستشار صالح في ختام حديثه على ضرورة منع وصول السلاح للميليشيات المسلحة في طرابلس عن طريق بعض الدول الداعمة للجماعات الإرهابية، معبراً عن تضامن ليبيا مع الشعب الإيطالي في مجابهته لجائحة كورونا ويتمنى السلامة للشعب الإيطالي الصديق.