ليبيا – علمت وكالة نوفا الإيطالية من مصادر مطلعة أن مسلحي حكومة الوفاق يجهزون لهجوم جديد على قاعدة عقبة بن نافع الجوية “الوطية” عقب هجوم فاشل اليومين الماضيين.

مصادر لوكالة “نوفا” الإيطالية أكدت أن مسلحي الوفاق جهزت 100 عربة مسلحة وقد وصلت بالفعل لمدينة الجميل شمال الوطية بينما تتمركز خارج المنطقة عربات جراد ومدافع هاوتز.

وبحسب الوكالة سيكون الهجوم بغطاء جوي مسير ومدفعي كثيف من ثلاث محاور والرئيسي منهم هو المحور الشمالي في بلدة العقربية والذي يقود لمنطقة زرير التي تؤدي إلى بوابة القاعدة الرئيسية للوطية والمدخل الوحيد لها.