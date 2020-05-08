الولايات المتحدة – تجاوز سعر البيتكوين، أكثر العملات الرقمية شيوعا وشهرة، الحاجز النفسي، وبلغ 10 آلاف دولار لأول مرة منذ 19 فبراير.

وأفادت البوابة المتخصصة “CoinMarketCap”، التي تحسب متوسط ​​سعر التداول لأكثر من 20 بورصة، بأن سعر البيتكوين حتى صباح اليوم الباكر، ارتفع بنسبة 7.22٪، وبلغ 9945 دولارا.

وصعد سعر البيتكوين في “Binance”، البورصة الأكبر بالنسبة لحجم تداول العملات الرقمية، بنسبة 8.43٪ ليصل إلى 9،918 دولار.

وبلغ سعر البيتكوين خلال التداولات مستوى 10.067 ألف دولار، متجاوزا بذلك لأول مرة منذ 19 فبراير 2020 الحاجز النفسي البالغ قدره 10 آلاف دولار.

ويرى أرسيني بوياركوف، رئيس وكالة “BusinessDrom” المتخصصة في التحليل، وعضو الخبراء في مجلس الدوما الروسي لشؤون الاقتصاد الرقمي، أن قيمة العملة الرقمية ترتفع وراء الأصول الخطرة الأخرى.

المصدر: نوفوستي