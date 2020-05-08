ليبيا – أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة كورونا بنغازي أمس الخميس خروج المجموعة الأولى من المواطنين الخاضعين للحجر الصحي الذين قدموا على متن أول رحلة أذن لها بالدخول إلى أرض الوطن وقد خضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يومأ كاملاً.

الغرفة ثمنت عبر مكتبها الإعلامي إلتزام المجموعة بالإجراءات والتدابير التي فرضتها السلطة الصحية طيلة مدة الحجر،مشيدة بحسن تعاونها والتزامها.

وبدورهم،أثنى المواطنين الذين خضعوا للحجر الصحي على الخدمات الصحية المقدمة إليهم خلال هذه الفترة بإشراف الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي.

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