ليبيا – عقدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا أمس الأول إجتماعها الدوري واتفقت مع الإستشارية العلمية بتمديد حظر التجول وأحالت مجموعة من التوصيات المتعلقة بالحظر لرئيس المجلس الرئاسي.

اللجنة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن التوصيات تتمثل بإستمرار الحظر على ماهو عليه ولمدة عشرة أيام إعتباراً من اليوم الجمعة من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحاً.

وأوصت بإستمرارية إغلاق المحلات الكبرى والأسواق بما فيها كافة محلات الملابس والأحذية وكل المحلات التي لا تقدم خدمة أساسية للمواطن ومنع كافة التجمعات.

وأكدت على ضرورة إستمرارية العمل الإداري في كافة المؤسسات الإدارية بنسبة10٪من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً وعلى أن يستثنى من ذلك المصارف التجارية على أن يستمر عملها حتى الساعه الخامسة مساءً لتقديم خدماتها للمندوبين مع ضرورة وضع كافة التدابير الإحترازية اللازمة لمنع التجمع.

اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا بإلزام الموظفين بارتداء الأقنعة الطبية عند الخروج.