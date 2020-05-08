مصر.. سعر صادم لملابس المطرب حسن شاكوش بعد السخرية منه في برنامج “رامز مجنون رسمي”

مصر.. سعر صادم لملابس المطرب حسن شاكوش بعد السخرية منه في برنامج “رامز مجنون رسمي”

الإمارات العربية – سخر الفنان المصري رامز جلال خلال برنامجه “رامز مجنون رسمي” من أزياء مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مساء أمس الخميس.

ووصف الفنان رامز جلال ملابس المطرب حسن شاكوش بـ”مفرش السرير”، ولكن المفاجأة أن هذه الملابس تكلفتها آلاف الجنيهات المصرية ومئات الدولارات الأمريكية.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية بلغ سعر جاكيت حسن شاكوش في البرنامج 2450 دولارا أمريكيا أي ما يقرب من 38 ألف جنيه مصري، وبلغ سعر الحذاء 1320 دولارا، بما يعادل 21 ألف جنيه مصري.

ونوهت وسائل الإعلام المصرية بأن الجاكيت تميز بنقشة Baroque print، وحمل هذا التصميم توقيع دار الأزياء العالمية Versace، بينما الحذاء من علامة PHILIPP PLEIN.

المصدر: وسائل إعلام مصرية