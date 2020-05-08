ليبيا – شن عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق هجوما على سياسات الحكومة الايطالية ، متهما إياها بأنها اتخذت خطوات خاطئة كثيرة بحق ليبيا بسبب الافتقار إلى المنطق والاستراتيجية السياسية.

معيتيق وفي تصريح لصحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية وفقا لما نقله موقع وكالة “روسيا اليوم” أمس الخمبس قال:” إن إيطاليا لا تعرف ما تريده من ليبيا وأن روما بسبب الافتقار إلى المنطق والاستراتيجية السياسية تفقد شريكا في المتوسط​​ سيكون من الصعب استعادته في المستقبل”.

واعتبر أن إيطاليا خلال الـ24 شهرا الماضية اتخذت خطوات خاطئة كثيرة رغم أنها كانت لفترة طويلة منذ 2011 وأيضا لسنوات عديدة سبقت ذلك الدولة الأوروبية الأقرب إلى ليبيا.

وفي إشارة إلى عملية قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة طرابلس، قال معيتيق:” في لحظة الحاجة اقتربت حكومات أخرى إلينا وساعدتنا”، مؤكدا أن المسألة ليست أسلحة.

عضو المجلس الرئاسي إختتم:” نحن نتحدث عن اللحظات الصعبة التي مررنا بها عندما فهمت العديد من الدول أننا كنا في لحظة حرجة للغاية لم يكن هناك دعم سياسي من إيطاليا التي لم تهتم بالرهان في نوفمبر 2019 أدى هجوم حفتر إلى انهيار طرابلس تقريبا وفي تلك اللحظات بالذات فتح القادة السياسيون الإيطاليون حوارا مع حفتر”.