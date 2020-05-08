روسيا – أعلن الممثل الروسي نيكيتا دجيغوردا البالغ 59 عاما امس، تحديه لمقاتل الفنون القتالية المختلطة “MMA” ألكسندر يميليانينكو بالصعود إلى حلبة الملاكمة، ومواجهته رجلا لرجل.

ونشر دجيغوردا فيديو التحدي عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، ودعا خلاله يميليانينكو إلى الصعود لمواجهته على حلبة الملاكمة، بعد أن قال الأخير إنه على دجيغوردا وفلاديمير سولوفيوف (مذيع في القناة الروسية الرسمية ويبلغ من العمر 56 عاما) عدم التفكير في الصعود إلى الحلبة بسبب تقدمهما الكبير في العمر.

يذكر أن ألكسندر يميليانينكو البالغ من العمر 38 عاما هو الشقيق الأصغر للمقاتل الشهير فيودو الملقب بـ”الإمبراطور الروسي الأخير”.

وحقق ألكسندر خلال مسيرته الاحترافية 29 انتصارا، مقابل 7 هزائم وتعادل واحد، ومن المنتظر أن يواجه مواطنه محمد إسماعيلوف، في 24 يوليو المقبل.

المصدر: rsport.ria.ru