إيران – أفادت مواقع اخبارية إيرانية غير رسمية، بأن الحرس الثوري أسقط طائرة تجسس أمريكية.

ولم تحدد تلك المصادر مكان الحادث، فيما لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي إيراني أو أمريكي حوله.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من تهديد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تانغسيري بأن بلاده لن تسمح لطائرات الهليكوبتر الأمريكية بالتحليق فوق منصات النفط الإيرانية في مياه الخليج.

وقال تانغسيري، في تصريحات صحفية الثلاثاء الماضي: “لن نتغاضى عن قيام الأمريكيين بفحص سفن الصيد الإيرانية، وعن قيام المروحيات الأمريكية بالتحليق فوق منصاتنا النفطية في المنطقة”.

وأضاف، أن “الخليج الفارسي يعتبر دار إيران، وأن طهران لا تسعى لإثارة النزاع هناك… مع رحيل الأمريكيين، ستتحرر المنطقة من المشاكل، وسيحل الأمن في منطقة الخليج”.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية