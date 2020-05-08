الولايات المتحدة – قامت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” مساء الخميس، بتعديل النظرة المستقبلية لأكبر 4 شركات سعودية مرتبطة بالحكومة، من مستقرة إلى سلبية.

والحديث يجري عن أكبر 4 شركات حكومية سعودية وهي: “أرامكو” و”سابك” و”الاتصالات السعودية” و”كهرباء السعودية”.

وعزت “موديز” قرارها لارتباط الشركات بالحكومة السعودية، وقالت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن “إجراءات التنصيف اليوم هي نتيجة مباشرة لإجراء التصنيف السيادي للمملكة، ويعكس التصنيف الروابط الائتمانية بين الحكومة والشركات الأربع”.

وكانت الوكالة قد عدلت مؤخرا التصنيف الائتماني للسعودية، حيث عدلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، لكنها أكدت التصنيف السيادي عند A1.

المصدر: “موديز”