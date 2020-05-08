موهبة مجانية في الطريق إلى آرسنال

موهبة مجانية في الطريق إلى آرسنال

انجلترا – يقترب آرسنال من إتمام أولى صفقاته استعدادا للموسم المقبل، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية إنجليزية اليوم الجمعة.

وأكدت صحيفة “مترو”، أن مفاوضات متقدمة بين مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا وممثلي اللاعب النرويجي الشاب جورج لويس، تجري حاليا من أجل التوصل إلى اتفاق.

وخضع لويس لتجربة اختبارات ناجحة في آرسنال امتدت لأسبوعين، نال خلالها إعجاب المسؤولين هناك.

وحل اللاعب ذو الـ 19 سنة ضيفا على النادي أوائل مارس/ آذار الماضي، عندما تغلب آرسنال على وست هام يونايتد 1-0.

وبإمكان آرسنال الحصول على خدمات لويس دون مقابل، بعدما أقدم الأخير على ترك فريقه الأخير ترومسو النرويجي، علما بأن اللاعب قضى الأيام الأولى من مسيرته في الدرجات الدنيا بالنرويج.

وفي حال إتمام الصفقة، فإن لويس الرواندي الأصل، سينضم للفريق الرديف (تحت 23 سنة)، بقيادة المدرب ستيف بولد.

يذكر أن مدير كرة القدم في آرسنال راؤول سانليهي، أكد للفريق أن إجراء صفقات باهظة الثمن، ليست أولوية النادي في الفترة الحالية، ضمن المساعي لمواجهة التحديات المالية التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكالات