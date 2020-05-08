أوكرانيا – أكد الملاكم الأوكراني ألكساندر أوسيك أنه لن يقطع صداقته مع أصدقائه من مختلف الجنسيات، بمن فيهم الروس.

وجاءت تصريحات الملاكم الأوكراني ضمن مشاركته في الفيلم الوثائقي الذي حمل عنوان “مرحبا أخي، المسيح قام” الذي نشره الدير الروسي “كرسونسكايا بوستين” على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وقال أوسيك: “إذا كانت عندي صداقة مع شخص من موسكو أو تشيليابينسك (روسيا) أو لندن أو لفوف (أوكرانيا)، فأنا متواصل مع الإنسان بالدرجة الأولى، ولا يهمني ما هي جنسيته أو المدينة التي يعيش فيها. إذا كان يعاملني بالود، فسأرد عليه بالمثل”.

وتابع: “كنا نتدرب مع شباب من موسكو مثلا، ونشرب الشاي من كأس واحدة ونأكل الحساء من صحن واحد عندما كنا صغارا، الآن يقسم البعض الحقائب، فهل يجب علي أن أقطع صداقتي مع الناس؟ كلا، سأواصل صداقاتي”.

ووفقا لوكالة “أونيان” الأوكرانية للأنباء أكد الملاكم أنه لا يبالي بالانتقادات التي يتعرض لها بهذا الشأن، قائلا: “لدي رأي الخاص بي، لست فتا صغيرا لا أدين بشيء لأحد ولا أسرق شيئا من أحد، إنما أجني نقودي بالعمل الجاد، فلماذا علي أن أستمع لرأي من يحاول فرض رأيه ولا يعرفني إلا من شاشة التلفزيون؟”.

المصدر: “لينتا.رو”