كوريا ج – اختير الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، مهاجم توتنهام الانجليزي، من بين أفضل 5 مجندين في كتيبته بعدما أنهى الجمعة تدريباته العسكرية الأساسية التي امتدت لـ3 أسابيع مع مشاة البحرية.

ونشر سلاح مشاة البحرية في كوريا الجنوبية صورا لسون عبر صفحته على “فيسبوك” وهو يحمل بندقية M-16 ويؤدي التحية بعد إكمال مهمته.

وبدأ سون تدريباته في 21 أبريل الفائت مع الكتيبة 91 التابعة للواء التاسع في سلاح مشاة البحرية في جزيرة “جيجو” الجنوبية، وتضمنت المشي لمسافات طويلة وتدريبات مع الغاز المسيل للدموع والبنادق.

وتعد الخدمة العسكرية إلزامية على جميع الرجال القادرين على العمل في كوريا الجنوبية لمدة عامين تقريبا، وهم يشكلون الجزء الأكبر من القوات التي يبلغ قوامها 600 ألف جندي، مقابل جيش كوريا الشمالية الذي يبلغ تعداده حوالي 1,3 مليون جندي.

لكن سون كان من بين لاعبي كوريا الجنوبية الذين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية، بعد فوزهم بالميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية عام 2018 في إندونيسيا.

وبموجب شروط الإعفاء احتاج اللاعب فقط إلى إكمال تدريبه الأساسي وأداء حوالي 500 ساعة من الخدمة المجتمعية للوفاء بالتزامه بالتجنيد.

واستغل سون توقف الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا المستجد، للعودة الى بلاده والقيام بالخدمة العسكرية.

وانتهى موسم اللاعب البالغ 27 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى قبل انتشار فيروس “كوفيد-19” حول العالم وفي أوروبا تحديدا، بعدما تعرض لكسر في ذراعه خلال المباراة أمام أستون فيلا في 16 فبراير.

المصدر: “أ ف ب”