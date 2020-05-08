العراق – كشف يونس محمود، نجم المنتخب العراقي السابق، عن نواياه بشأن الترشح في انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في الدورة الانتخابية المقبلة.

وذكر محمود في حديث تلفزيوني أنه لن يستبعد الترشح لرئاسة اتحاد الكرة.

وأوضح: “لكن لا أريد أن أدخل في تقاطعات مع من أعلنوا رغبتهم بالترشح مثل الكابتن عدنان درجال أو أحمد راضي أو حتى نشأت أكرم”.

وأشار إلى أنه لا يهتم بالمنصب بقدر نجاح عمل الاتحاد والمنظومة الرياضية.

وأردف: “سأبذل جهدي لأكون جزءا مهما من نجاح الرياضة العراقية وبوجه الخصوص كرة القدم”.

وأضاف: “أبواب الاتحاد ستكون مفتوحة للجميع وعملية تطوير كرة القدم مسؤولية جميع النجوم”، لافتا إلى أنه قد يلعب دورا (خفيا) من أجل إنجاح الكرة العراقية، رغم شعبيته الكبيرة كنجم سابق للعبة.

وكالات