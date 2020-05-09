ليبيا – أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العفوري اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام لاتحاد دول المغرب العربي الطيب البكوش تناول خلاله التطورات السياسية الراهنة في ليبيا .

العقوري أكد بحسب الموقع لرسمي لمجلس النواب على أهمية دعم الاتحاد لاستقرار ليبيا ورفض التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية باعتبار أن ليبيا دولة مغاربية وعضو في الاتحاد، موضحاً بأن استقرار ليبيا سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة وفي عدة جوانب.

وجدد العقوري تقديره للاتحاد، مبيناً الدور الذي يمكن أن يلعبه في تعزيز العلاقات بين الدول المغاربية في جميع المجالات لاسيما أن الشعب الليبي تجمعه روابط وتاريخية واجتماعية عميقة مع شعوب المنطقة الأمر الذي يضفي بعداً استثنائياً للعلاقات بين شعوبها.

من جهته أكد البكوش على أهمية استقرار ليبيا ورفض التدخلات الخارجية ومدى أهمية الحوار بين الليبيين ، مضيفاً بأن الاتحاد على استعداد للعب دور إيجابي في ذلك وأنه قد جرت محاولات في السابق بهذا الشأن.