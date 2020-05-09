الإمارات العربية – سجلت السلطات الصحية الإماراتية خلال الساعات الـ24 الماضية تسع وفيات و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بإحصاءات أمس.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية امس أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغت حتى الآن 174 حالة، مشيرة إلى أن الضحايا الجدد من جنسيات مختلفة وكانوا يعانون من أمراض مزمنة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في الإمارات 16793، بما في ذلك 3837 حالة شفاء سجلت 265 منها خلال اليوم الأخير.

وفي اليوم السابق، سجلت في الإمارات ثماني وفيات و502 إصابة بكورونا.

المصدر: RT