الأردن – أعلنت الحكومة الأردنية رفع حظر التجول الشامل، الذي امتد ليوم واحد منذ الليلة الماضية، ودخول أمر الدفاع (11) حيز التنفيذ.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع، لمنع انتشار فيروس كورونا التي نشرتها الحكومة الخميس، قد دخلت حيز التنفيذ.

وصدرت التعليمات، بموجب أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020، بمقتضی قانون الدفاع رقم 12 لعام 1992.

وتطالب التعليمات الجميع بارتداء الكمامات والتعامل معها بطريقة صحيحة بما يساعد في منع انتقال الفيروس من الشخص المصاب إلى الآخرين.

وجاء في الفقرة الثالثة من التعليمات، التي حددت الأماكن الواجب على الشخص ارتداء الكمامة فيها:

– أماكن العمل المغلقة. – المولات والأسواق المركزية والمحال التجارية بكافة أنواعها. – شركات الاتصالات الخلوية. – شركة الكهرباء وسلطة المياه. – البنوك والمكاتب. – الباصات وسيارات الأجرة وسيارات التكسي والمركبات الخصوصية، التي يتواجد فيها أكثر من شخص.

المصدر: “خبرني”