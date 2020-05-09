ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الجمعة اتصالين هاتفيين مع كل من سفيري إيطاليا وتركيا ، زاعماً بأن الاتصال يأتي للاطمئنان على سلامتهما بعد قصف من وصفهم بـ”المليشيات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) لمنطقة زاوية الدهماني حيث مقر السفارتين على حد زعمه.

السراج تابع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للرئاسي إدعاءاته قائلاً :” هذا الاعتداء عمل اجرامي وهمجي، ويأتي ضمن الاعتداء المتكرر على الاحياء السكنية وهو فعل جبان يأتي بعد الهزائم المتتالية للمليشيات المعتدية على أرض المعركة” حسب قوله.

وقال السراج في ختام حديثه للسفراء إن العقاب قادم وإن الرد سيكون رادعاً وموجعاً في ميدان القتال.

يشار إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد نفت في بيان لها إستهدافها للسفارات والمقرات الدبلوماسية داخل العاصمة ، مؤكدةً على أن هذه الافعال تقوم بها الميليشيات في إيطار محاولة تشويه القوات المسلحة الليبية .