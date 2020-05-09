ليبيا – أجرى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اتصالاً هاتفياً بممثل الأمين العام للأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي فى ليبيا جيراردو نوتو حيث استعرض الأخير عمل البرنامج الإنمائي في ليبيا والذي يتركز حول الدعم الإنساني والتنموي.

العقوري أكد بحسب لموقع الرسمي لمجلس النواب على أهمية البرنامج الإنمائي في ليبيا، متمنياً أن يشمل مزيداً من المناطق التي تحتاج لدعم تنموي.

ووجه العقوري الدعوة لممثل الأمين العام للأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي في ليبيا لتشمل برامجهم دعم الإدارة الحكومية الليبية ومكافحة الفساد.

كما أبدى رئيس لجنة الخارجية استعداد اللجنة لتقديم جميع التسهيلات للبرنامج الإنمائي بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، شاكراً البرنامج والعاملين به و الجهات المانحة.